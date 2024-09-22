"єМалятко". Как зарегистрировать ребенка через "Дія"?

Как заказать "єМалятко"
Онлайн
Чтобы воспользоваться услугой онлайн:
- зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи;
- заполните онлайн-форму, выбрав дополнительные услуги, которые хотите заказать;
- подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если: родители не состоят в браке, имеют разные фамилии, зарегистрированы по разным адресам, помощь получит один из родителей, а подает заявление другой, то второй родитель также должен подписать заявление своей электронной подписью.
Ссылка для подписи будет отправлена второму родителю по электронной почте.
После этого заявление автоматически будет отправлено в выбранный отдел ГРАГС для государственной регистрации рождения. Забрать свидетельство сможет тот из родителей, кто подписал заявление.
Впрочем, необходимо заметили, что онлайн-услуга недоступна, если:
- ребенок уже имеет свидетельство о рождении;
- у вас есть медицинское свидетельство старого образца (форма 103/о);
- ребенок родился вне медицинского учреждения или за пределами Украины;
- один из родителей является иностранцем;
- брак заключен в другой стране.
Оффлайн
Чтобы воспользоваться услугой оффлайн:
- обратитесь к администратору сервиса "єМалятко" в роддоме или в ближайший отдел ГРАГС или центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- подготовьте оригиналы паспортов обоих родителей. Также необходимо иметь номер медицинского заключения о рождении ребенка. Проверьте, выдает ли роддом, где произошли роды, медицинские заключения;
- если ваш роддом не входит в этот список, вам выдадут свидетельство о рождении (форма 103/о);
- для заполнения заявления нужно, чтобы оба родителя присутствовали, если они не состоят в официальном браке;
- если у родителей разные фамилии, для присвоения фамилии ребенку необходимо, чтобы оба присутствовали или нужно иметь нотариально заверенное согласие и доверенность от отсутствующего родителя;
- в случае, если родители зарегистрированы по разным адресам, для регистрации места жительства новорожденного ребенка с одним из родителей также требуется присутствие обоих или нотариальное согласие и доверенность от отсутствующего.
Какие услуги становятся доступны
Через сервис "єМалятко" можно оформить 9 важных услуг, связанных с рождением ребенка. Пять из них являются обязательными, а четыре доступны на выбор родителей:
- государственная регистрация рождения;
- определение происхождения ребенка;
- регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
- присвоение гражданства и УНЗР. Ребенку будет присвоен уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР), который также будет указан в свидетельстве;
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Как и упоминалось выше, также есть четыре услуги по выбору. Речь идет о:
- назначение помощи при рождении ребенка;
- регистрация места жительства ребенка;
- назначение помощи многодетным семьям;
- денежная компенсация за пакет малыша.
Как получить денежную компенсацию за пакет малыша
Чтобы получить денежную компенсацию, необходимо, чтобы один из родителей обратились в любое отделение ПриватБанка для открытия специального счета "Пакет малыша". IBAN этого счета нужно указать в заявлении через сервис "єМалятко".
Компенсацию могут получить только те родители, которые не получили пакет малыша в роддоме или через управление социальной защиты.
Другие услуги в "Дія"
Министерство цифровой трансформации регулярно работает над обновлениями портала, а также приложения "Дія", добавляя к ним все больше новых услуг.
Как пример, в приложении можно: