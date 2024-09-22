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"єМалятко". Как зарегистрировать ребенка через "Дія"?

Иллюстративный коллаж (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дія" есть полезная комплексная функция для родителей новорожденных, которая получила название "єМалякто". Благодаря ей можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10-и полезных услуг.

О том, как зарегистрировать ребенка через "Дія" - в материале РБК-Украина.

Как заказать "єМалятко"

Онлайн

Чтобы воспользоваться услугой онлайн:

  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи;
  • заполните онлайн-форму, выбрав дополнительные услуги, которые хотите заказать;
  • подпишите заявление электронной подписью. Второму родителю нужно подписать заявление своей электронной подписью если: родители не состоят в браке, имеют разные фамилии, зарегистрированы по разным адресам, помощь получит один из родителей, а подает заявление другой, то второй родитель также должен подписать заявление своей электронной подписью. 

Ссылка для подписи будет отправлена второму родителю по электронной почте.

После этого заявление автоматически будет отправлено в выбранный отдел ГРАГС для государственной регистрации рождения. Забрать свидетельство сможет тот из родителей, кто подписал заявление.

Впрочем, необходимо заметили, что онлайн-услуга недоступна, если: 

  • ребенок уже имеет свидетельство о рождении;
  • у вас есть медицинское свидетельство старого образца (форма 103/о);
  • ребенок родился вне медицинского учреждения или за пределами Украины;
  • один из родителей является иностранцем;
  • брак заключен в другой стране.

Оффлайн

Чтобы воспользоваться услугой оффлайн: 

  • обратитесь к администратору сервиса "єМалятко" в роддоме или в ближайший отдел ГРАГС или центр предоставления административных услуг (ЦНАП); 
  • подготовьте оригиналы паспортов обоих родителей. Также необходимо иметь номер медицинского заключения о рождении ребенка. Проверьте, выдает ли роддом, где произошли роды, медицинские заключения;
  • если ваш роддом не входит в этот список, вам выдадут свидетельство о рождении (форма 103/о);
  • для заполнения заявления нужно, чтобы оба родителя присутствовали, если они не состоят в официальном браке;
  • если у родителей разные фамилии, для присвоения фамилии ребенку необходимо, чтобы оба присутствовали или нужно иметь нотариально заверенное согласие и доверенность от отсутствующего родителя;
  • в случае, если родители зарегистрированы по разным адресам, для регистрации места жительства новорожденного ребенка с одним из родителей также требуется присутствие обоих или нотариальное согласие и доверенность от отсутствующего.

Какие услуги становятся доступны

Через сервис "єМалятко" можно оформить 9 важных услуг, связанных с рождением ребенка. Пять из них являются обязательными, а четыре доступны на выбор родителей:

  • государственная регистрация рождения;
  • определение происхождения ребенка;
  • регистрация в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
  • присвоение гражданства и УНЗР. Ребенку будет присвоен уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР), который также будет указан в свидетельстве;
  • внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Как и упоминалось выше, также есть четыре услуги по выбору. Речь идет о:

  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • регистрация места жительства ребенка;
  • назначение помощи многодетным семьям;
  • денежная компенсация за пакет малыша.

Как получить денежную компенсацию за пакет малыша 

Чтобы получить денежную компенсацию, необходимо, чтобы один из родителей обратились в любое отделение ПриватБанка для открытия специального счета "Пакет малыша". IBAN этого счета нужно указать в заявлении через сервис "єМалятко". 

Компенсацию могут получить только те родители, которые не получили пакет малыша в роддоме или через управление социальной защиты.

Другие услуги в "Дія"

Министерство цифровой трансформации регулярно работает над обновлениями портала, а также приложения "Дія", добавляя к ним все больше новых услуг.

Как пример, в приложении можно:

 

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