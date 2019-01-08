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Елладська церква запустила процедуру визнання ПЦУ

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 15:11
Елладська церква запустила процедуру визнання ПЦУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Собор Елладської церкви вже в лютому може визнати Православну церкву України

Елладська (Грецька) православна церква розпочала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецький портал orthodoxia.info.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні священного Синоду Елладської церкви прийняли рішення передати на архієрейський собор розгляд справи про визнання автокефальної Православної церкви України. Також повідомляється, що собор остаточно визначиться з реакцією на листи Вселенського патріарха Варфоломія і патріарха Московського Кирила.

За даними джерел, собор Елладської церкви може зібратися вже в лютому.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко закликав церкви світу визнати Православну церкву України.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що томос про автокефалію Православної церкви України не будуть відвозити на Фанар для підписів членів Синоду Вселенського патріархату. До цього керівник департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш заявив, що томос на деякий час повернеться до Стамбула.

 

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