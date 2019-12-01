Єлизавета ІІ висловила співчуття родинам загиблих у лондонському теракті

Фото: Королева Єлизавета II (Getty Images)

Єлизавета II зробила офіційну заяву через смертельну різанину в Лондоні

Королева Великої Британії Єлизавета II разом з чоловіком принцом Філіпом висловила співчуття тим, хто втратив рідних під час теракту у Лондоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену в Instagram британської королівської родини.

Королева подякувала працывникам поліції та служб надзвичайних ситуацій які рятували людей.

"Ми з принцом Філіпом засмучені новинами про теракт на Лондонському мосту. Наші думки, молитви та співчуття з тими, хто втратив близьких людей та постраждав від вчорашнього жахливого насильства. Я висловлюю свою подяку поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також відважним людям, які, ризикуючи власним життям, самовіддано допомагали та захищали інших", – написала Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, увечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося назвали терактом. На тілі чоловіка було виявлено фальшивий пояс смертника. Двоє людей померли в результаті атаки.

За даними британської поліції, на людей на Лондонському мосту напав 28-річний Усман Хан, який був засуджений за злочини тероризму і звільнений з в'язниці в минулому році.

"Він був відомий владі, оскільки в 2012 році був засуджений за злочини, пов'язані з тероризмом", - заявив головний співробітник британської контртерористичної поліції Ніл Басу.