Єлизавета ІІ висловила співчуття родинам загиблих у лондонському теракті

Єлизавета II зробила офіційну заяву через смертельну різанину в Лондоні
Королева Великої Британії Єлизавета II разом з чоловіком принцом Філіпом висловила співчуття тим, хто втратив рідних під час теракту у Лондоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену в Instagram британської королівської родини.
Королева подякувала працывникам поліції та служб надзвичайних ситуацій які рятували людей.
"Ми з принцом Філіпом засмучені новинами про теракт на Лондонському мосту. Наші думки, молитви та співчуття з тими, хто втратив близьких людей та постраждав від вчорашнього жахливого насильства. Я висловлюю свою подяку поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також відважним людям, які, ризикуючи власним життям, самовіддано допомагали та захищали інших", – написала Єлизавета ІІ.
A message from Her Majesty The Queen following the attack at London Bridge yesterday. . ‘Prince Philip and I have been saddened to hear of the terror attacks at London Bridge. We send our thoughts, prayers and deepest sympathies to all those who have lost loved ones and who have been affected by yesterday’s terrible violence. I express my enduring thanks to the police and emergency services, as well as the brave individuals who put their own lives at risk to selflessly help and protect others.’ Elizabeth R
Нагадаємо, увечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося назвали терактом. На тілі чоловіка було виявлено фальшивий пояс смертника. Двоє людей померли в результаті атаки.
За даними британської поліції, на людей на Лондонському мосту напав 28-річний Усман Хан, який був засуджений за злочини тероризму і звільнений з в'язниці в минулому році.
"Він був відомий владі, оскільки в 2012 році був засуджений за злочини, пов'язані з тероризмом", - заявив головний співробітник британської контртерористичної поліції Ніл Басу.