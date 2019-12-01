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Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в лондонском теракте

Новости » В мире     01.12.2019 - 01:23
Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в лондонском теракте
Фото: Королева Елизавета II (Getty Images)

Елизавета II сделала официальное заявление в связи со смертельной резней в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом выразила соболезнования тем, кто потерял родных во время теракта в Лондоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное в Instagram британской королевской семьи.

Королева поблагодарила сотрудников полиции и служб чрезвычайных ситуаций которые спасали людей.

"Мы с принцем Филиппом расстроены новостями о теракте на Лондонском мосту. Наши мысли, молитвы и соболезнования с теми, кто потерял близких людей и пострадал от вчерашнего ужасного насилия. Я выражаю свою благодарность полиции и службам чрезвычайных ситуаций, а также отважным людям, которые, рискуя собственной жизнью, самоотверженно помогали и защищали других", – написала Елизавета II.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а произошедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Двое людей умерли в результате атаки.

По данным британской полиции, на людей на Лондонском мосту напал 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и уволен из в'тюрьмы в прошлом году.

"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, пов'связанные с терроризмом", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Баса.

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