Елизавета II выразила соболезнования семьям погибших в лондонском теракте

Елизавета II сделала официальное заявление в связи со смертельной резней в Лондоне
Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом выразила соболезнования тем, кто потерял родных во время теракта в Лондоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное в Instagram британской королевской семьи.
Королева поблагодарила сотрудников полиции и служб чрезвычайных ситуаций которые спасали людей.
"Мы с принцем Филиппом расстроены новостями о теракте на Лондонском мосту. Наши мысли, молитвы и соболезнования с теми, кто потерял близких людей и пострадал от вчерашнего ужасного насилия. Я выражаю свою благодарность полиции и службам чрезвычайных ситуаций, а также отважным людям, которые, рискуя собственной жизнью, самоотверженно помогали и защищали других", – написала Елизавета II.
A message from Her Majesty The Queen following the attack at London Bridge yesterday. . ‘Prince Philip and I have been saddened to hear of the terror attacks at London Bridge. We send our thoughts, prayers and deepest sympathies to all those who have lost loved ones and who have been affected by yesterday's terrible violence. I express my enduring thanks to the police and emergency services, as well as the brave individuals who put their own lives at risk to selflessly help and protect others.’ Elizabeth R
Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а произошедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Двое людей умерли в результате атаки.
По данным британской полиции, на людей на Лондонском мосту напал 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и уволен из в'тюрьмы в прошлом году.
"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, пов'связанные с терроризмом", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Баса.