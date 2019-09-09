Єлизавета II затвердила закон про відтермінування Brexit без угоди

Королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про те, що королева Єлизавета II підписала документ, повідомив спікер палати лордів Норман Фоулер.

Згідно з законом, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон Євросоюз повинен попросити перенести крайній термін Brexit на 31 січня наступного року. Мета цього заходу - уникнути "жорсткого" виходу з ЄС - без двосторонньої угоди з Брюсселем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.