Элитные авто и антиквариат. СБУ не разрешила вывезти из Украины имущество главы "Мотор Сичи"

Служба безопасности помешала вывезти из Украины имущество президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Правоохранители арестовали элитные автомобили, оружие и антиквариат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, Богуслаев пытался вывезти имущество из Украины, чтобы его не арестовали в рамках уголовного производства. Сумма изъятого составляет сотни миллионов гривен.

Помогали президенту "Мотор Сичи" несколько руководителей структурных подразделений завода. Они пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за границу.

СБУ во время обысков обнаружила и изъяла:

7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;

катер;

3 охотничьих ружья и винтовку;

большое количество предметов старины народов Европы.

Среди арестованного также было Скифское золот, предметы античных времен и Киевской Руси.

Кроме того, СБУ разоблачила приспешников Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей для смягчения меры пресечения для их руководителя. Фигуранты давили на персонал, угрожали увольнением и последующими "последствиями".

Фото: СБУ изъяла элитное имущество президента "Мотор Сичи" (t.me/SBUkr)

Напомним, что Богуслаева и руководителя одного из Департаментов "Мотор Сичи" задержали в октябре. По данным следствия, руководство завода незаконно поставляло украинские авиадвигатели в РФ после полномасштабного вторжения.

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