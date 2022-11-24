Элитные авто и антиквариат. СБУ не разрешила вывезти из Украины имущество главы "Мотор Сичи"
Служба безопасности помешала вывезти из Украины имущество президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Правоохранители арестовали элитные автомобили, оружие и антиквариат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, Богуслаев пытался вывезти имущество из Украины, чтобы его не арестовали в рамках уголовного производства. Сумма изъятого составляет сотни миллионов гривен.
Помогали президенту "Мотор Сичи" несколько руководителей структурных подразделений завода. Они пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за границу.
СБУ во время обысков обнаружила и изъяла:
- 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;
- катер;
- 3 охотничьих ружья и винтовку;
- большое количество предметов старины народов Европы.
Среди арестованного также было Скифское золот, предметы античных времен и Киевской Руси.
Кроме того, СБУ разоблачила приспешников Богуслаева, которые склоняли работников завода к сбору подписей для смягчения меры пресечения для их руководителя. Фигуранты давили на персонал, угрожали увольнением и последующими "последствиями".
Фото: СБУ изъяла элитное имущество президента "Мотор Сичи" (t.me/SBUkr)
Напомним, что Богуслаева и руководителя одного из Департаментов "Мотор Сичи" задержали в октябре. По данным следствия, руководство завода незаконно поставляло украинские авиадвигатели в РФ после полномасштабного вторжения.
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