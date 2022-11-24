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Елітні авто та антикваріат. СБУ не дозволила вивезти з України майно глави "Мотор Січі"

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 14:47
Елітні авто та антикваріат. СБУ не дозволила вивезти з України майно глави "Мотор Січі" Фото: президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв (facebook com lpidpala)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки завадила вивезти з України майно президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Правоохоронці заарештували елітні авто, зброю та антикваріат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними слідства, Богуслаєв намагався приховано вивезти майно з України, аби його не заарештували у межах кримінального провадження. Сума вилученого становить сотні мільйонів гривень.

Допомагали президенту "Мотор Січі" декілька керівників структурних підрозділів заводу. Вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти "активи" закордон.

СБУ під час обшуків виявила та вилучила:

  • 7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;
  • катер;
  • 3 мисливські рушниці і гвинтівку;
  • велику кількість предметів старовини народів Європи.

Серед арештованого також було Скіфське золото, предмети античних часів та Київської Русі.

Крім того, СБУ викрила поплічників Богуслаєва, які схиляли працівників заводу до збору підписів для пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника. Фігуранти тиснули на персонал, погрожували звільненням та подальшими "наслідками".

Фото: СБУ вилучила елітне майно президента "Мотор Січі" (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, що Богуслаєва та керівника одного із Департаментів "Мотор Січі" затримали у жовтні. За даними слідства, керівництво заводу незаконно постачало українські авіадвигуни до РФ після повномасштабного вторгнення.

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