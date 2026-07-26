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Новое имя и новое "Межигорье": СМИ раскрыли, где может жить Янукович после бегства в РФ

15:05 26.07.2026 Вс
2 мин
Совпадение даты рождения и фамилии матери привело журналистов к новой версии
aimg Мария Науменко
Новое имя и новое "Межигорье": СМИ раскрыли, где может жить Янукович после бегства в РФ Фото: бывший президент Украины Виктор Янукович (Getty Images)
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Новое расследование пролило свет на жизнь бывшего президента Украины Виктора Януковича после бегства в Россию. Журналисты назвали место, где он может жить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Телевидения Торонто".

По данным журналистов, экспрезидент Украины Виктор Янукович может проживать в Сочи Краснодарского края вместе со своей гражданской супругой Любовью Полежай. В расследовании утверждается, что он может воспользоваться именованием Олег Леонов.

Как выяснили журналисты, человек с такими данными путешествовал вместе с Полежай, которая после переезда в Россию использует свою девичью фамилию Садыкова. При этом дата рождения "Олега Николаевича Леонова" - 9 июля 1950 года - полностью совпадает с датой рождения Януковича, а Леонова является девичьей фамилией его матери.

По информации расследователей, Янукович вместе с гражданской женой и ее дочерью Марией проживает в закрытом комплексе "Благодать" по адресу: улица Есауленко, 15. На территории площадью около трех гектаров расположены несколько домов, сад, водоем и собственная часовня.

Кто охраняет Януковича

В расследовании также говорится, что безопасность комплекса обеспечивают бывшие сотрудники Управления государственной охраны Украины, сбежавшие в Россию вместе с Януковичем после событий 2014 года.

Журналисты называют это имение новым "Межгорьем" экспрезидента.

Какое имущество имеет гражданская жена Януковича

По данным журналистов, Любовь Полежай за время жизни в России стала владелицей сотен гектаров земли, сдаваемых в аренду, а также пяти квартир, пяти домов и еще четырех объектов недвижимости общей площадью около 2,4 тысячи квадратных метров.

Как говорят авторы расследования, только от аренды земли и недвижимости она заработала более 60 млн рублей.

Напомним, Виктор Янукович скрылся из Украины в феврале 2014 года и с тех пор находится в России.

В декабре 2025 года приговор бывшему президенту вступил в законную силу - Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о 15 годах лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и подстрекательство к дезертирству.

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