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Сирийского диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни, но есть нюанс

13:17 11.08.2026 Вт
2 мин
Что известно о решении сирийских судей?
aimg Юлия Капитонова
Сирийского диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни, но есть нюанс Фото: Башар Асад, сирийский диктатор (Getty Images)
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Сирийский суд заочно вынес смертный приговор свергнутому диктатору Башару Асаду и его младшему брату. Их признали виновными в преступлениях, которые привели к гибели около полумиллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Судьи рассматривали действия Асада и его брата в контексте 14 лет сирийского конфликта.

"Башар Асад использовал государственные учреждения для совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - заявил судья Фахареддин аль-Арьян во время судебного заседания.

Кроме того, указано, что по этому делу к смертной казни был приговорён двоюродный брат Асада по материнской линии Атеф Наджиб. Его признали виновным в руководстве репрессиями в южной провинции Деръа, которые привели к восстанию, а впоследствии и к гражданской войне.

Под усиленной охраной Наджиб стоял в клетке в форме заключенного, пока судья зачитывал приговор. Толпа людей собралась у здания суда в центре Дамаска, чтобы услышать решения суда.

Важно отметить, что двоюродный брат Асада - бывший бригадный генерал сирийской армии.

Почему приговор Асаду пока не смогут выполнить?

Дело в том, что сирийский диктатор и его брат Махер сбежали в Россию после падения правительства в декабре 2024 года. Именно в стране-агрессорке они получили политическое убежище.

Новые власти Сирии призвали официальную Москву выдать Асадов, однако Кремль не собирается выполнять эту просьбу.

"Махер Асад был бывшим командиром 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, которую активисты сирийской оппозиции обвиняют в убийствах, пытках, вымогательстве и торговле наркотиками, а также в управлении собственными центрами содержания под стражей", - сказано в материале.

Что касается Наджиба, его позже задержали. Он является одним из самых высоких должностных лиц режима, привлеченных к суду.

Ранее стало известно, что в Сирии выдали ордер на арест диктатора Башара Асада.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский поддержал ордер на арест Асада и напомнил, с кем тот прячеться в Москве.

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