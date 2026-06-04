Электростанцию, от которой зависит безопасность ЗАЭС, сильно обстреляли, - МАГАТЭ

Команда МАГАТЭ, которая находится на Запорожской АЭС, зафиксировала легкий дым со стороны соседней теплоэлектростанции и слышала звуки военной активности. По имеющейся информации, работники Запорожской ТЭС сейчас находятся в укрытиях.

Этот инцидент вызывает серьезное беспокойство из-за состояния единственной линии электропередачи, которая осталась на ЗАЭС.

В течение последних недель она уже несколько раз выходила из строя, из-за чего станция полностью переходила на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроснабжения, необходимого для охлаждения шести реакторов и недопущения ядерной аварии.

Сейчас единственная линия электропередачи остается подключенной.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаку, чтобы избежать длительной потери электропитания на атомном объекте.