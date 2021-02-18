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Нафта подорожчала до максимуму більш ніж за рік через холоди в Техасі

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 10:35
Нафта подорожчала до максимуму більш ніж за рік через холоди в Техасі Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в четвер, 18 лютого, знову зросли, досягнувши 13-місячного максимуму. Побоювання, що рідкісне похолодання в Техасі може порушити видобуток нафти в США на кілька днів або навіть тижнів, викликали нові покупки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,4%, до 65,23 доларів за барель до 05:24 за Гринвічем, досягнувши максимуму з 20 січня 2020 року. Ф'ючерси на нафту марки WTI (Західний Техас, США) додали 1,1% до 61,80 долара за барель, досягнувши самого високого рівня з 8 січня 2020 року.

Обидва еталони зросли приблизно на 1 долар в середу і подорожчали більш ніж на 6% з моменту закриття в минулий четвер.

Виробники і переробники нафти в Техасі закриті п'ятий день поспіль, після декількох днів сильного холоду. Губернатор наказав заборонити експорт природного газу зі штату, щоб спробувати прискорити відновлення виробництва електроенергії.

На думку аналітиків Wood Mackenzie, було припинено видобуток нафти в обсязі близько 1 мільйона барелів на добу, і можуть минути тижні, перш ніж вона буде повністю відновлена.

"Ціни на нафту знову зросли через очікування того, що збої в роботі техаських виробників і нафтопереробників з-за холодів можуть тривати якийсь час", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

За його словами, надії на новий економічний стимул у США та більш широке впровадження вакцини COVID-19 можуть призвести до подальшого зростання цін на нафту. Він прогнозує, що WTI може протестувати ключовий рівень в 65 доларів.

Зростання цін на нафту в останні місяці також був підтриманий скороченням світових поставок, в основному через скорочення видобутку групою ОПЕК+.

Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

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