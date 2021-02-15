Техас накрила снігова буря. Без світла залишилися понад 2 млн осіб

На американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє спеціалізований портал про електропостачання в Сполучених Штатах, Канаді і ЄС Power Outage .

Згідно з даними порталу, в Техасі на цей час без світла залишилися майже 2,6 млн осіб за більш ніж 12 млн зареєстрованих споживачів електроенергії.

При цьому наголошується, що відключення світла в штаті тривають. Рівень тривоги зростає.

Як повідомляє телеканал Fox News, президент Сполучених Штатів Джо Байден на прохання губернатора Техасу Грега Ебботта оголосив на всій території штату режим надзвичайної ситуації на федеральному рівні.

BREAKING! Rotating outages have begun in Texas as the US state is facing a major winter storm. 1.8 million customers currently without power.

Dallas PD: Proceed with extreme caution if traffic lights are blacked out. Don't be out unless you have to be. pic.twitter.com/wNRm9Sd9P6 — Mr. Wolf (@mole_cola) February 15, 2021