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Техас накрила снігова буря. Без світла залишилися понад 2 млн осіб

Новость на русском → Остін, Понеділок 15 лютого 2021 16:35
Техас накрила снігова буря. Без світла залишилися понад 2 млн осіб Фото: сніг у Техасі (twitter.com/greghiggins457)
Автор: РБК-Україна

На американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє спеціалізований портал про електропостачання в Сполучених Штатах, Канаді і ЄС Power Outage.

Згідно з даними порталу, в Техасі на цей час без світла залишилися майже 2,6 млн осіб за більш ніж 12 млн зареєстрованих споживачів електроенергії.

При цьому наголошується, що відключення світла в штаті тривають. Рівень тривоги зростає.

Як повідомляє телеканал Fox News, президент Сполучених Штатів Джо Байден на прохання губернатора Техасу Грега Ебботта оголосив на всій території штату режим надзвичайної ситуації на федеральному рівні.

Нагадаємо, в штаті Орегон через зимового шторму сотні тисяч людей залишилися без світла. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

Крім того, на початку лютого Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.

Раніше повідомлялося, що в Беринговому морі був один з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

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