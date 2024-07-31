Электронный и бумажный военный билет имеют одинаковую юридическую силу, - Минобороны

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Директората цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны Украины.
"Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом, равнозначно военно-учетному документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу" , - отметили в Минобороны.
Там добавили, что военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефоны, планшеты), на которых может быть установлено приложение "Резерв+" и имеющих камеру.
Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.
Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).
Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. 18 мая вступил в силу закон, который внес ряд изменений в ее проведение.
В частности, до 16 июля украинские мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные в три разных способа: онлайн через приложение "Резерв+", в ТЦК или ЦНАПе.
К тому же граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь вместе военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.
О разнице, для чего этот документ нужен и в каких случаях нужна его замена - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.