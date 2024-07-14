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Если не обновил военно-учетные данные до 16 июля: при каких условиях можно избежать штрафа

Воскресенье 14 июля 2024 08:00
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Если не обновил военно-учетные данные до 16 июля: при каких условиях можно избежать штрафа Фото: тех, кто не обновил данные до 16 июля по уважительным причинам, не будут штрафовать (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

16 июля в Украине истекает срок, к которому военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. После чего тех, кто не выполнил требование закона, ожидает административная ответственность, но есть исключения.

О том, кого не будут штрафовать за не обновление данных - в материале РБК-Украина.

Содержание

Кого и при каких условиях не будут штрафовать

Не будут привлекать к административной ответственности тех лиц, которые предоставят документы или другие подтверждения, доказывающие невозможность обновления данных в течение 60 дней, заявил накануне на брифинге старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот.

Он пояснил, что среди таких документов может быть, например, больничный. Но каждый случай будет рассматриваться индивидуально. По словам Молота, при решении вопроса привлечения к административной ответственности соответствующий начальник территориального центра будет анализировать сущность правонарушения, обстоятельства его возникновения и давать отдельную оценку каждому факту.

"Если человек всеми своими действиями хочет обновить данные, но по объективным причинам этого не может сделать, например, из-за невозможности достояться в очереди, то такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Однако такие обстоятельства должен подтвердить начальник ТЦК, а также человек должен об этом сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы. На слово никто верить не будет", - заявил Молот.

Как обновить военно-учетные данные

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в течение 60 суток (до 16 июля), а именно - мобильный телефон, фактический адрес проживания и email (при наличии). После этого тех, кто не выполнил требование, могут оштрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен.

В общем у военнообязанных есть три способа обновления своих данных: через ТЦК и СП, ЦПАУ или Резерв+.

Резерв+

С помощью мобильного приложения обновить данные можно в несколько кликов без очередей. Для этого нужно:

  • Загрузить приложение (для IOS - https://bit.ly/3UL01JB, для Android - https://bit.ly/44JChtX).
  • Для регистрации в приложении всего за несколько секунд достаточно авторизироваться с помощью BankID, выбирая банк, которым вы пользуетесь. А дальше поочередно покажутся поля для подтверждения или обновления данных. Предлагается номер телефона - если он актуален, нужно нажать подтверждение, если нет - ввести новый. Так же и с электронной почтой и местожительством.
  • После того, как все данные будут подтверждены или обновлены, законная обязанность выполнена. Далее из реестра "Оберег" загрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас.

ЦНАП

В ЦПАУ запись в электронную очередь можно осуществить по ссылке. После чего:

  • Прийти в ЦПАУ, заполнить заявление и предоставить актуальные данные.
  • Администратор ЦПАУ поможет военнообязанному обновить данные в личном кабинете портала "Дия".
  • После обновления данных администратор выдаст военнообязанному выписку об актуализации данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, заверенный подписью и печатью ЦПАУ.

Для обновления данных военнообязанного в одном из ЦПАУ необходимо взять с собой следующие документы:

  • Паспорт.
  • Налоговый номер.
  • Мобильный телефон, на который придет SMS для подтверждения.

ТЦК и СП

Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн записи на прием в Территориальные центры комплектования и социальную поддержку для обновления данных. Электронная очередь записи уже работает у всех ТЦК и СП страны в тестовом режиме.

Записаться на прием в ТЦК для обновления данных можно по ссылке.

Как записаться в е-очереди:

  • Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
  • Введите персональные данные для записи.
  • Подтвердите телефонный номер.
  • Получите сообщение с датой и временем визита.

Напомним, ранее РБК-Украина в своем материале рассказывало, что на фоне завершения отведенного государством периода на обновление данных в ЦПАУзаметно выросли очереди из желающих обновить данные. Поток людей наблюдается, в частности, под столичными Центрами предоставления административных услуг.

Также мы писали о суммах штрафов, которые ожидают тех, кто не обновил данные.

При подготовке материала использовались закон 3633-IX, брифинг старшего офицера юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрия Молота и Facebook-страница Харьковского ТЦК и СП.

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