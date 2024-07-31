Електронний та паперовий військовий квиток мають однакову юридичну силу, - Міноборони

Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України.
"Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу", - зазначили у Міноборони.
Там додали, що військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок "Резерв+" та які мають камеру.
Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі.
Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований).
Нагадаємо, в Україні продовжується загальна мобілізація. 18 травня набув чинності закон, який вніс низку змін у її проведення.
Зокрема, до 16 липня українські чоловіки мали оновити свої військово-облікові дані у три різні способи: онлайн через додаток "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі.
До того ж громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі разом військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.
Про різницю, для чого цей документ потрібен та у яких випадках потрібна його заміна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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