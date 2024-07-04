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Електронні повістки і не лише. Міноборони спростувало топ-5 фейків про "Резерв+"

Україна, Четвер 04 липня 2024 21:15
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Електронні повістки і не лише. Міноборони спростувало топ-5 фейків про "Резерв+" Фото: названо найбільш популярні фейки про "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Після початку роботи застосунку "Резерв+" частина українців боїться скористатися ним для оновлення даних і робить це офлайн. Причиною такого страху є фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

За її словами, Міноборони зібрало топ-5 "страхів" для українських чоловіків, які стосуються застосунку "Резерв+".

Військово-обліковий документ у "Резерв+" не має цінності

Черногоренко наголосила, що "Резерв+" і, наприклад, ЦНАПи генерують однакові військово-облікові документи, які прирівнюються до військового квитка та тимчасового посвідчення. З таким документом навіть можна перетинати кордон.

Статус "у розшуку" через оновлення даних

За словами заступника міністра, статус "у розшуку" з'являється не через оновлення даних. Його надають у разі, якщо, наприклад, людині вручили повістку, а вона по ній не прийшла до ТЦК.

За допомогою застосунку можна дізнатися про потенційну проблему онлайн, а не під час затримання через розшук відповідними органами.

Можливість крадіжки даних у "Резерв+"

Черногоренко підкреслила, що додаток пройшов усі необхідні перевірки безпеки. Також "Резерв+" лише відображає інформацію з реєстру "Оберіг" та не зберігає її на власних серверах.

Така інформація потрапляє в "Оберіг" і при оновленні даних у ЦНАПах. Доступ до бази даних "Оберіг" мають лише уповноважені органи.

Електронні повістки

Як розповіла чиновниця, повісток у "Резерв+" не буде, оскільки це не передбачено законом.

"Тобто вона (електронна повістка - ред.) не прописана в офіційних документах. Тому її і не може бути в "Резерв+", - додала вона.

"Резерв+" відстежує геолокацію

Черногоренко наголосила, що чутки про відстеження геолокації є конспірологічною теорією.

"Насправді, в будь-якому смартфоні можна перевірити, які програми мають доступ до геоданих або їх запитують. Ви особисто можете перевірити, що "Резерв+" не має жодної потреби в геолокації", - уточнила заступник міністра.

Варто зауважити, що одна з головних функцій застосунку "Резерв+" - оновлення військово-облікових даних онлайн. Його запустили після того, як українських чоловіків віком від 18 до 60 років зобов'язали поновити дані до 16 липня.

Нещодавно Черногоренко зазначала, що підтверджує факт оновлення даних у "Резерв+" мітка часу, яка з'являється в електронному військово-обліковому документі.

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