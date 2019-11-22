Регулятор знизив плату за підключення до електромереж

Фото: лічильники електроенергії (РБК-Україна)

Ставки на стандартне підключення впали на 19%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила ставки плати за підключення до електромереж на 2020 рік. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно із презентацією НКРЕКП, ставки плати за стандартне приєднання на 2020 рік знижені в середньому на 18,9% по Україні. Стандартне приєднання до електромереж в містах буде коштувати в середньому 1,08 тис за кВт, у сільській місцевості - 1,25 тис. грн за кВт.

Крім того, ставки за нестандартне приєднання потужності знижені на 5% - у середньому до 1,747 тис. грн за кВт.

Як зазначили в НКРЕКП, зниження ставок посилить позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища Світового банку Doing Business.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок вище, ніж у другому півріччі 2018 року (1,20 грн).