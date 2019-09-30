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Держстат назвав середню ціну е/е для населення і промисловості

Новини » Економіка    30.09.2019 - 13:06
Держстат назвав середню ціну е/е для населення і промисловості
Фото: лічильники електроенергії (РБК-Україна)

Населення платить майже в два рази менше

Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок вище, ніж у другому півріччі 2018 року (1,20 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів склала 2,24 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок більше, ніж в другому півріччі 2018 року (2,19 грн).

При цьому побутові споживачі отримали за півріччя 15855105,3 тис. кВт∙год електроенергії (30,6% від загального обсягу), непобутові - 35881230,7 тис. кВт∙год (69,4%).

Нагадаємо, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року. Кабмін поклав на держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні обов'язки продавати частину електроенергії за фіксованою ціною "Гарантованому покупцеві". Таким чином, ціна електроенергії для населення до кінця року змінюватися не повинна. У той же час, ціна для промислових споживачів після 1 липня зросла.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на електроенергію для побутових споживачів в Європейському союзі (ЄС) у другій половині 2018 року варіювалися від 10 євро за 100 кВт∙год у Болгарії до 30 євро за 100 кВт∙год у Данії, Німеччини та Бельгії.

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