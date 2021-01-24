"Ель Чапо з Азії": у Нідерландах затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі

У суботу, 23 січня, в Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу, відомого у кримінальному світі під прізвиськом "Ель Чапо з Азії" Це Чи Лопа. Він був заарештований за допомогою співробітників федеральної поліції Австралії.

Про це повідомляє Sky News.

Канадського громадянина китайського походження вважають одним з найбільших у світі торговців метамфетаміном. Вважається, що через очолюваний ним міжнародний злочинний синдикат "Сем Гір", також відомий як "Компанія", в Австралію потрапляє 70% наркотичних речовин, які незаконно на території країни.

Нагадаємо, в Італії почався найбільший за 30 років судовий процес над мафією. Перед судом постали 355 членів італійської злочинного угрупування "Ндрангета".

Крім того, у 2019 році в Сполучених Штатах засудив до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення 62-річного лідера наркокартелю Сіналоа Хоакіна Гусмана, відомого як Ель Чапо.

Додамо, що в серпні 2019 року наркоторговець Амос Дов Сільвер втік в аеропорту "Бориспіль" при спробі депортації його в Ізраїль. При цьому спочатку дану інформацію поширювали ізраїльські ЗМІ, а Державна прикордонна служба заперечувала, що Сільвер втік після паспортного контролю.

У підсумку наркобарона все-таки затримали вже в Умані Черкаської області і екстрадували до Ізраїлю рейсовим літаком в ніч на 18 серпня 2019 року.