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У США винесли вирок одному з найвпливовіших наркобаронів світу

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 18:42
У США винесли вирок одному з найвпливовіших наркобаронів світу
Фото: Хоакін Гусман (GettyImages)

Хоакіна Гусмана засудили до довічного ув'язнення

Суд у Сполучених Штатах Америки засудив до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення 62-річного лідера наркокартелю Сіналоа Хоакіна Гусмана, відомого як Ель Чапо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

За словами адвоката, Хоакін Гусман не "святий", але йому було відмовлено у справедливому судовому розгляді.

Гусман був засуджений до довічного ув'язнення за те, що керував убивчим наркоторговым підприємством, яке протягом десятиліть насыщало Сполучені Штати кокаїном і наркотичними речовинами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в 2016 році правоохоронні органи заарештували наркобарона Хоакіна Гусмана, більш відомого як "Ель Чапо", який втік з особливо охороняється в'язниці на околиці Мехіко в липні 2015 року.

До лютого 2014 року Мін'юст США розцінював Ель Чапо як самого могутнього наркобарона у світі. Його стан оцінювався в 1 млрд доларів, з 2009 року він незмінно входив в список 60 наймогутніших людей планети за версією журналу Forbes. Вважається, що саме Гусман контролює більшу частину поставок наркотиків в США. Крім того, він налагодив постачання сировини для виробництва синтетичних наркотиків з Південно-Східної Азії та Китаю.

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