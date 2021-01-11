355 обвинувачених: Італія готується до найбільшого судового процесу над мафією

Фото: прокурор по боротьбі з мафією Нікола Граттер (twitter.com/Radio1Rai)

В Італії у місті Калабрія на цьому тижні розпочнеться найбільший судовий процес за останні 30 років над мафією. Перед судом постануть 355 членів італійської злочинного угрупування "Ндрангета".

Про це повідомляє The Local.

Очікується, що суд над злочинним синдикатом і його спільниками, в тому числі політиками, державними службовцями, поліцією і бізнесменами, триватиме понад два роки.

У процесі з участю 355 обвинувачених, понад 900 свідків і 400 адвокатів також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання, і розкрити секрети клану.

Судовий процес націлений тільки на одну групу - сім'ю Манкузо та її філії.

Під час недавнього слухання знадобилося три години, щоб просто прочитати імена підсудних, серед яких бос Луїджі Манкузо, "дядько", який провів майже 20 років у в'язниці, перш ніж піти в підпілля - і десятки інших з такими прізвиськами, як Вовк, Фатти, Солодка, Блондинка і Винжец.

В суді обвинувачення представляє відомий прокурор Італії по боротьбі з мафією Нікола Граттер, який живе під охороною поліції понад 30 років.

Наголошується, що до цього найбільший судовий процес над мафією відбувся в Італії в 1986-1987 роках у Палермо проти сицилійського угруповання Cosa Nostra та мережі пов'язаних сімей. В результаті його засудили 338 осіб.

Однак справу проти "Ндрангети" частково відрізняється ще й тим, що націлене на одну з порядку сотень сімей угруповання. Крім цього, в судовий процес залучені так багато юристів, політиків, державних службовців і підприємців, які допомагають роботі "Ндрангета".

Серед звинувачень - участь у мафіозних групах, вбивство і замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів і відмивання грошей.

Нагадаємо, в травні минулого року в Італії 91 представника мафіозних кланів, серед яких є ті, з ким торгували російські бізнесмени.