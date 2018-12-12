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Екзархи Вселенського патріархату проведуть першу літургію в Андріївській церкві

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 15:00
Екзархи Вселенського патріархату проведуть першу літургію в Андріївській церкві
Фото: Андріївська церква у Києві (РБК-Україна)

Літургія призначена на 13 грудня на 09:30

Екзархи Вселенського патріархату завтра, 13 грудня 2018 року, проведуть першу літургію в Андріївській церкві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Релігійно-інформаційної служби України.

Як зазначається, початок літургії призначено на 09:30.

"13 грудня в Андріївській церкві відбудеться перша архиєрейська літургія в патріаршій ставропігії. Початок літургії - о 9.30. Богослужіння очолять екзархи Вселенського патріархату", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні Верховна рада України підтримала в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. За закон з другого разу проголосували 237 депутатів ВР (спочатку 216). Вже у листопаді відповідний закон підписав президент України Петро Порошенко.

Повідомлялося, що в Андріївській церкві буде розміщено представництво Константинополя, яке займатиметься підтримкою двохсторонніх контактів із незалежною української церквою. 

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