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Экзархи Вселенского патриархата проведут первую литургию в Андреевской церкви

Новости » Общество    12.12.2018 - 15:00
Экзархи Вселенского патриархата проведут первую литургию в Андреевской церкви
Фото: Андреевская церковь в Киеве (РБК-Украина)

Литургия назначена на 13 декабря на 09:30

Экзархи Вселенского патриархата завтра, 13 декабря 2018 года, проведут первую литургию в Андреевской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

Как отмечается, начало литургии назначено на 09:30.

"13 декабря в Андреевской церкви состоится первая архиерейская литургия в патриаршей ставропигии. Начало литургии - в 9.30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского патриархата", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216). Уже в ноябре соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Сообщалось, что в Андреевской церкви будет размещено представительство Константинополя, которое будет заниматься поддержкой двусторонних контактов с независимой украинской церковью.

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