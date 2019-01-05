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Екзарх Вселенського патріарха очолить богослужіння в Андріївській церкві 7 січня

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 10:14
Екзарх Вселенського патріарха очолить богослужіння в Андріївській церкві 7 січня
Фото: Андріївська церква (РБК-Україна)

Богослужіння очолить екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон

У Ставропігії Вселенської патріархії в Україні - Андріївській церкві - 7 січня 2019 року о 9:30 розпочнеться Різдвяне богослужіння, яке очолить екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон. Про це повідомили в Православній церкві України.

"Це перше богослужіння у Ставропігії - представництві Вселенського патріарха Варфоломія в Києві після надання Православної церкви України (ПЦУ) Томосу про автокефалію", - йдеться в повідомленні.

Очолить богослужіння екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон (Рудник).

Нагадаємо, в Андріївській церкві вранці 13 грудня проходила перша літургія, яку проводили экзархи Вселенського патріархату. Першу архиєрейську літургію проводили экзархи Вселенського патріархату, якому раніше Україна передала Андріївську церкву у безоплатне користування.

Додамо, що сьогодні вранці українська делегація прибула в турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні.

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