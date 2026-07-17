Экс-заместитель "мэра" Алчевска пряталась в Киеве, ее задержали
Бывшая чиновница из Алчевска сотрудничала с оккупантами с 2014 года, но сбежала из города перед полномасштабным вторжением РФ.
Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
СБУ задержала топ-колаборантку из Алчевска
Служба безопасности задержала в Киеве бывшего заместителя главы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной Россией части Луганщины.
После переезда в столицу фигурантка работала в центре социального обслуживания и скрыла свое прошлое.
Прислуживала оккупантам в Луганской области
Фигурантка дела в 2014 году входила в состав запрещенной Партии регионов и возглавляла городской отдел образования в Алчевске.
Позже женщина работала на россиян "вице-мэром":
- выполняла поручение насчет принудительного получения местными жителями паспортов и гражданства РФ;
- заставляла учителей захваченных школ сотрудничать с оккупационной администрацией и переводить учебный процесс на российские "стандарты".
В преддверии февраля 2022 года злоумышленница уехала из Алчевска из-за личного конфликта с новым "мэром". Впоследствии она поселилась у своих детей в Киеве.
Что угрожает задержанной
Во время обысков по месту работы и проживания экс-чиновницы оккупационной администрации следователи обнаружили компьютерную технику и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.
Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале июля СБУ сорвала новую попытку России похитить новейшие разработки Украины в сфере дронов. На шпионаже попался преподаватель академии Минобороны.
Контрразведка СБУ задержала агента РФ во Львове. Он пытался взорвать цех оборонного предприятия и замаскировать диверсию под аварию.