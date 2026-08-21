САП просит арестовать Мудрую, альтернатива - залог в 150 млн гривен
Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения для бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. Она фигурантка громкого дела "Форест Гамп".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.
Что известно о заседании
Рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Мудрой на 21 августа 2026 года началось в 14:00.
Мудрая и ее защита попросили перенести заседание из-за ухудшения состояния ее здоровья. Подозреваемая сказала, что ей нужно время для реабилитации, поскольку, по ее словам, здоровье ухудшилось на фоне последних событий.
Также защита просил проводить рассмотрение в закрытом режиме, поскольку, по словам адвокатов, в материалах дела содержатся сведения о личной и семейной жизни Мудрой.
Суд отказал и продлил заседание в открытом режиме.
Что просит сторона обвинения
САП просит заместителя руководителя ОП залог в размере 150 миллионов гривен.
Заседание по мере пресечения Мудрой отложили до понедельника, 24 августа. За это время защита будет иметь возможность ознакомиться с материалами дела.
История дела "Форест Гамп"
Напомним, что бывшей заместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой 19 августа объявили подозрение в рамках спецоперации "Форест Гамп" "по ликвидации высокоуровневой коррупции".
По данным НАБУ и САП, речь идет о 150 миллионах гривен наличными, которые по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".
Утром 19 августа антикоррупционные органы НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации.
По версии следствия, в ее руководство входили действующий и бывший народные депутаты, а также чиновники Офиса президента. Источники РБК-Украина уже в тот день назвали среди возможных фигурантов именно Ирину Мудрую.
Следствие установило, что на обнародованных пленках заместитель руководителя ОПобсуждала попытки повлиять на конкурс на должность руководителя САП , чтобы не допустить переизбрания Александра Клименко.
Еще в тот же день, 19 августа, глава государства подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.
20 августа НАБУ и САП заявили о еще одной спецоперации под названием "Фемида" - на этот раз антикоррупционные органы разоблачили масштабную рейдерскую схему с привлечением действующих и бывших нардепов, должностных лиц ОП и Минюста, судей и хакеров.
По версии следствия злоумышленники незаконно завладели активами на сотни миллионов гривен.
На обнародованных пленках в рамках операции "Фемида" также фигурирует Ирина Мудрая.