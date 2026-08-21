САП просит арестовать Мудрую, альтернатива - залог в 150 млн гривен

Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения для бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. Она фигурантка громкого дела "Форест Гамп".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Что известно о заседании

Рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Мудрой на 21 августа 2026 года началось в 14:00.

Мудрая и ее защита попросили перенести заседание из-за ухудшения состояния ее здоровья. Подозреваемая сказала, что ей нужно время для реабилитации, поскольку, по ее словам, здоровье ухудшилось на фоне последних событий.

Также защита просил проводить рассмотрение в закрытом режиме, поскольку, по словам адвокатов, в материалах дела содержатся сведения о личной и семейной жизни Мудрой.

Суд отказал и продлил заседание в открытом режиме.

Что просит сторона обвинения

САП просит заместителя руководителя ОП залог в размере 150 миллионов гривен.

Заседание по мере пресечения Мудрой отложили до понедельника, 24 августа. За это время защита будет иметь возможность ознакомиться с материалами дела.

История дела "Форест Гамп"

Напомним, что бывшей заместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой 19 августа объявили подозрение в рамках спецоперации "Форест Гамп" "по ликвидации высокоуровневой коррупции".



По данным НАБУ и САП, речь идет о 150 миллионах гривен наличными, которые по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

Утром 19 августа антикоррупционные органы НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации.

По версии следствия, в ее руководство входили действующий и бывший народные депутаты, а также чиновники Офиса президента. Источники РБК-Украина уже в тот день назвали среди возможных фигурантов именно Ирину Мудрую.

Следствие установило, что на обнародованных пленках заместитель руководителя ОПобсуждала попытки повлиять на конкурс на должность руководителя САП , чтобы не допустить переизбрания Александра Клименко.

Еще в тот же день, 19 августа, глава государства подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.