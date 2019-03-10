У Львові вітер зірвав покрівлю з житлового будинку

Фото: у Львові вітер зірвав покрівлю з будинку (city-adm.lviv.ua)

В результаті події ніхто не постраждав

У центрі Львова сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку по вулиці Рибній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Повідомляється, що шквальний вітер також пошкодив покрівлю двох сусідніх будинків, а також автомобіль. При цьому зазначимо, що в результаті інциденту, що стався минулої ночі, ніхто не постраждав.

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, комунальні служби влаштують тимчасове покриття будинку та приберуть частини покрівлі, що впали вниз.

Фото: у Львові вітер зірвав покрівлю з будинку (city-adm.lviv.ua)

Нагадаємо, в неділю, 10 березня, в західних областях України очікується сильний вітер, який буде досягати штормових значень. Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с. На решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в неділю, 10 березня, в Україну прийде похолодання, який принесе дощі і місцями мокрий сніг. Також 10 березня в Україні очікуються сильні вітри, які можуть посилитися до штормових значень.