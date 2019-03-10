ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові вітер зірвав покрівлю з житлового будинку

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 11:56
У Львові вітер зірвав покрівлю з житлового будинку
Фото: у Львові вітер зірвав покрівлю з будинку (city-adm.lviv.ua)

В результаті події ніхто не постраждав

У центрі Львова сильний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку по вулиці Рибній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Повідомляється, що шквальний вітер також пошкодив покрівлю двох сусідніх будинків, а також автомобіль. При цьому зазначимо, що в результаті інциденту, що стався минулої ночі, ніхто не постраждав.

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, комунальні служби влаштують тимчасове покриття будинку та приберуть частини покрівлі, що впали вниз.

 

Фото: у Львові вітер зірвав покрівлю з будинку (city-adm.lviv.ua)

Нагадаємо, в неділю, 10 березня, в західних областях України очікується сильний вітер, який буде досягати штормових значень. Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с. На решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в неділю, 10 березня, в Україну прийде похолодання, який принесе дощі і місцями мокрий сніг. Також 10 березня в Україні очікуються сильні вітри, які можуть посилитися до штормових значень.

Платформа добового балансування працює з помилками, - "Львівгаз" У Львові на залізничному вокзалі шукають вибухівку
Новини України ЛьвівЛьвів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся