В Україні оголошено штормове попередження

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На заході очікуються пориви вітру 25-28 м/с

У неділю, 10 березня, у західних областях України очікуються сильні вітри, які досягатимуть штормових значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, протягом доби пориви вітру у західних областях країни досягатимуть 25-28 м/с. На решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що у неділю, 10 березня, в Україну прийде похолодання, яке принесе дощі та місцями мокрий сніг. Також 10 березня в Україні очікуються сильні вітри, які можуть посилитися до штормових значень.

Як писало РБК-Україна, у суботу, 9 березня, на річках Закарпатської області очікувався підйом рівнів води. Очікувалось підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї річки Боржава до 2,0 м з виходом води на заплаву.

Раніше синоптики повідомили, що з 12 березня погода почне сильно погіршуватися. Температура повітря опуститься і в багатьох областях очікуються опади, місцями мокрий сніг.

У Києві 11-12 березня часом невеликий дощ, вночі 12 березня місцями з мокрим снігом. Температура вночі 11 березня від +1 до +5 градусів, вдень +6 +11 градусів. У вівторок, 12 березня, температура вночі опуститься до 0 градусів, вдень очікується від +2 до +7 градусів.