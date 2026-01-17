RU

Экстренные отключения в Киеве: сколько дают света и что делать, если его нет 12 часов

Фото: сейчас Киев живет 3 часа со светом и около 10 без (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве после недавних атак России по энергетике продолжают действовать экстренные отключения света. Сейчас электроэнергии дают на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: примерно 3 часа со светом и около 10 - без. Энергосистема работает в аварийных условиях, поэтому часы со светом могут меняться", - говорится в сообщении

В компании отметили, что энергетики работают непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

В то же время в ДТЭК добавили, что у тех потребителей, где электроэнергии нет более 12 часов - скорее всего, произошла локальная авария.

"Проверьте информацию в чат-боте или на сайте, есть ли зафиксированная авария. Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД - они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку", - сказано в сообщении.

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Напомним, что после нескольких обстрелов Киева, а именно 9 и 13 января, в столице были введены экстренные отключения света, а также возникли проблемы с теплом. Причиной стали удары РФ по критической инфраструктуре.

По состоянию на утро, 16 января, в Киеве отсутствовали дома без постоянного электроснабжения. Но опять же, графики отключений до сих пор не действуют.

Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что почти все 6 тысяч домов, которые были без теплоснабжения из-за атаки РФ 9 января - уже подключены к теплу.

На фоне проблем со светом и теплом, Кабмин 16 января утвердил новые правила, согласно которым в тех городах общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике - ослаблен комендантский час.

Уже с сегодняшней ночи украинцы в ряде населенных пунктов, включая Киев, могут свободно передвигаться по улицам в комендантский час, но только чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

