Без графиков: в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

В Киеве и области по состоянию на 25 декабря продолжается применение экстренных отключений света. Поэтому графики все еще не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера ситуация с электроснабжением в Киеве несколько улучшилась, энергетикам удалось перераспределить нагрузку на сеть.

Добавим, ранее в КГГА предупредили жителей столицы, пока невозможно говорить о возвращении города к четким графикам отключения света, ведь ситуация с энергоснабжением сложная.

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