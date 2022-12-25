Максимально близки к графикам. В Yasno описали ситуацию со светом в Киеве

В Киеве постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Сейчас столица уже близка к плановым графикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко в комментарии "24 канала".

По словам Коваленко, энергетикам в Киеве удалось придумать схемы заживления 3 районов, которые наиболее страдали в течение последней недели. Речь идет об Оболони, Куреневке и Борщаговке. В результате обстрелов некоторые люди оставались без света в течение нескольких суток.

В то же время районы уже заживляют в одном ритме со всем Киевом. То есть без всякой разницы в графиках между берегами столицы. Как пояснил глава Yasno: "Весь город 25 декабря "дышит" одинаково с точки зрения света. Можно сказать, что пришло равенство".

Коваленко добавил, что такого результата удалось добиться благодаря 3 причинам:

энергетики придумали схемы заживления 3 районов столицы;

этому способствовала плюсовая температура за окном;

потребление электроэнергии в выходные обычно меньше, чем в рабочие дни.

Генеральный директор Yasno отметил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии.

"Мы сейчас очень близки к планированию и тем серым периодам, где свет может быть, а может не быть. Почти во всех этих графиках свет есть", - пояснил Коваленко.