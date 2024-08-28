Экстренные отключения отменены: по Украине возвращаются графики

"По указанию "Укрэнерго" возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Обновлено 11:23

Компания "Укрэнерго" сообщила, что высокое потребление электроэнергии, вызванное жарой, продолжается в большинстве регионов Украины. Вчера, 27 августа, максимальный уровень потребления был зафиксирован в дневные часы, и он остался на том же уровне, что и в предыдущий день - 26 августа.

После массированной воздушной атаки российских войск на энергосистему в понедельник, 26 августа, в Украине продолжают действовать меры ограничения потребления. Сегодня утром во многих регионах были введены графики аварийных отключений, из-за чего предварительно согласованные облэнерго графики отключений не действовали.

С 11:00 аварийные отключения были отменены, но до конца суток объемы ограничений потребления увеличены. В большинстве регионов одновременно будут действовать три очереди отключений.