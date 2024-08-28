Екстрені відключення скасовано: по Україні повертаються графіки

"За вказівкою "Укренерго" повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 11:23

Компанія "Укренерго" повідомила, що високе споживання електроенергії, спричинене спекою, продовжується у більшості регіонів України. Учора, 27 серпня, максимальний рівень споживання було зафіксовано в денні години, і він залишився на тому ж рівні, що й попереднього дня – 26 серпня.

Після масованої повітряної атаки російських військ на енергосистему в понеділок, 26 серпня, в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Сьогодні вранці у багатьох регіонах були запроваджені графіки аварійних відключень, через що попередньо погоджені обленерго графіки відключень не діяли.

З 11:00 аварійні відключення були скасовані, але до кінця доби обсяги обмежень споживання збільшено. У більшості регіонів одночасно діятимуть три черги відключень.