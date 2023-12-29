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Экстренное заседание Совбеза ООН по российскому обстрелу Украины пройдет сегодня

Пятница 29 декабря 2023 22:39
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Экстренное заседание Совбеза ООН по российскому обстрелу Украины пройдет сегодня Фото: экстренное заседание Совбеза ООН по российскому обстрелу Украины пройдет сегодня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет Безопасности ООН сегодня, 29 декабря, соберется на экстренное заседание. На нем обсудят массированный удар России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ООН.

Согласно анонсу, заседание Совбеза ООН по просьбе Украины должно начаться в 23:00 по киевскому времени.

Как отмечают в ООН, проведение запросила Украина и еще 24 страны-члена Организации.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты устроили самый массированный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Для этого они применили свои дроны-камикадзе и ракеты, в том числе гиперзвуковые.

Всего в воздушном пространстве было зафиксировано 158 вражеских целей.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Из-за падения обломков и попаданий ракет в ряде регионов Украины есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В ответ на такую террористическую атаку Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН.

Более детально о последствиях удара оккупантов - в материале РБК-Украина.

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ООН Война России против Украины ракетный удар
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