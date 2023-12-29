Экстренное заседание Совбеза ООН по российскому обстрелу Украины пройдет сегодня
Совет Безопасности ООН сегодня, 29 декабря, соберется на экстренное заседание. На нем обсудят массированный удар России по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ООН.
Согласно анонсу, заседание Совбеза ООН по просьбе Украины должно начаться в 23:00 по киевскому времени.
Как отмечают в ООН, проведение запросила Украина и еще 24 страны-члена Организации.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты устроили самый массированный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Для этого они применили свои дроны-камикадзе и ракеты, в том числе гиперзвуковые.
Всего в воздушном пространстве было зафиксировано 158 вражеских целей.
Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Из-за падения обломков и попаданий ракет в ряде регионов Украины есть погибшие и раненые среди мирного населения.
В ответ на такую террористическую атаку Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
Более детально о последствиях удара оккупантов - в материале РБК-Украина.
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