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На экстренное заседание ЕС пригласили представителей Израиля и Палестины

Вторник 10 октября 2023 14:43
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На экстренное заседание ЕС пригласили представителей Израиля и Палестины Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по нападению ХАМАС на Израиль пригласили представителей Иерусалима и Палестины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня", - написал он.

Боррель также пригласил министра иностранных дел Рияда Аль-Малики выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала они захватили ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАСа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отдельно напомним, что в течение десятилетий Евросоюз выступает крупнейшим донором палестинского народа. При этом вчера еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что Еврокомиссия приостанавливает помощь Палестине. Впрочем, уже сегодня в ЕС заявили, что речь идет о пересмотре, а не приостановке финпомощи палестинцам.

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Жозеп Боррель Евросоюз Израиль Палестина
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