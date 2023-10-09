Еврокомиссия приостанавливает помощь Палестине после нападения ХАМАС на Израиль

Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития для Палестины после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссара по вопросам соседства и расширению Евросоюза Оливера Варгеи .

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Здесь не может быть бизнеса как обычно. Как самый большой донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 млн евро", - написал он.

К тому же, Еврокомиссия немедленно приостанавливает выплаты по имеющимся проектам для Палестины. Она также просматривает все проекты и оценивает весь бюджетный портфель. Между тем, новые предложения по финансированию помощи палестинцам отложены до "дальнейшего сообщения".

"Основы мира, толерантности и сосуществования нуждаются в немедленном решении. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравило сознание слишком большого количества людей. Мы нуждаемся в действиях, и мы нуждаемся в них сейчас", - добавил Варгеи.

Отметим, что Евросоюз проведет экстренное заседание министров иностранных дел 10 октября из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня в ЦАХАЛе сообщили, что Израиль вернул под контроль все районы, но на территории могут быть еще боевики ХАМАС.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 800 человек, более 2200 - ранены. Тем временем в Секторе Газы - 510 погибших, более 2500 раненых.

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