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Не только фламинго. Какие экзотические птицы переселятся в Украину из-за изменения климата

Воскресенье 06 июля 2025 08:56
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Не только фламинго. Какие экзотические птицы переселятся в Украину из-за изменения климата Фламинго уже селятся под Одессой (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из-за глобального потепления Украина уже постепенно меняется: зимы становятся мягче, лето - жарче и засушливей, а юг страны приближается к полупустынным условиям. Вместе с этим меняется и фауна. У нас появляются новые, нетипичные для региона птицы - например, розовые фламинго.

О том, какие экзотические виды могут в ближайшие десятилетия поселиться в Украине, как изменится фауна степи и юга и стоит ли ждать колибри, в интервью РБК-Украина рассказал орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский" Александр Пономаренко.

Вместо степи - полупустыня: чего ждать от изменений климата

По словам орнитолога, климатические изменения в Украине имеют четкий вектор: теплеет и уменьшается количество влаги. Постепенно мы движемся к опустыниванию. Особенно это заметно на юге, где в результате подрыва Каховской ГЭС нарушена вся оросительная система.

"Эта территория сейчас идет к опустыниванию. Через 50 лет мы можем оказаться в зоне рискованного земледелия. Летом на юге температура будет достигать +45-50 градусов. Если мы не будем сдерживать эти процессы искусственно - зелеными насаждениями, лесополосами - то увидим настоящую полупустыню", - говорит Пономаренко.

В таких условиях на юг Украины начнут проникать птицы из Азии и Ближнего Востока - виды, которые хорошо чувствуют себя в жарком и сухом климате.

Розовый фламинго уже гнездится в Украине

Первый пример уже есть - это розовый фламинго. Если еще 10 лет назад его появление в Украине считалось невозможным, то с 2020 года ситуация изменилась.

"В 2020-2021 годах были первые прилеты розовых фламинго на Сиваш. Тогда попытка гнездования была неудачной. Но из-за мягких зим и раннего прогревания водоемов в Одесской области птицы нашли места с нужной кормовой базой. Теперь они успешно гнездятся в Тузловских лиманах", - рассказывает ученый.

По его словам, фламинго селятся на соленых теплых водоемах с богатым планктоном - именно такой климат постепенно формируется на юге Украины.

Українські фламінго. Вперше під Одесою вилупилось майже дві сотні пташенят (фото)570 взрослых фламинго поселились в Тузловских лиманах в 2023 году (фото: Facebook.com/Национальный парк "Тузловские лиманы")

Воробьи из Азии и пустынные каменки

С продолжением потепления к нам могут прийти еще несколько нетипичных видов, которые обычно обитают в пустынных и полупустынных регионах.

"Ожидаем приход видов каменки, черногрудых воробьев - таких птиц можно увидеть в Израиле и Казахстане. Они привыкли к жаркому климату и маловодью", - объясняет Пономаренко.

Однако точное предсказание, какие именно птицы появятся и где, дать трудно - слишком много зависит от человеческой деятельности: влияния войны, разрушения экосистем, или наоборот - усилий по восстановлению окружающей среды.

Попугай Крамера уже живет в Черновцах

Еще один неожиданный "мигрант" - попугай Крамера. Эта зеленая шумная птица давно освоила города Западной Европы, и теперь появилась в Украине.

"Он происходит из юго-восточной Азии, живет в Турции, ест зерно, насекомых и даже яйца из чужих гнезд. Ареал расширяет активно. В Украину эти попугаи попали не из Крыма, как ожидали, а через Европу - их часто держат в клетках, но из-за агрессивного характера многие люди просто выбрасывают их на улицу. И птицы прижились", - рассказывает орнитолог.

Сейчас этих попугаев уже наблюдали в Черновцах.

Переселятся ли в Украину колибри

Даже глобальные изменения климата в Украине не приведут к тому, что колибри поселятся у нас. Они живут только в Америке, привязаны к тропическим растениям и цветам, которые постоянно цветут и производят нектар. Перелететь океан они не способны.

"Многие присылают мне фото и видео "колибри", но на самом деле это бабочки - бражники-язычники. Они летают как колибри, зависают в воздухе, имеют длинный хоботок, но в два-три раза меньше настоящих птиц", - уточняет Пономаренко.

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