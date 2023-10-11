В Харькове разоблачили 54-летнего диверсанта, готовившего подрыв АЗС с многочисленными жертвами. Предателя задержали "на горячем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко .

Как пишет Клименко, задержанный причастен к меньшей мере трем таким преступлениям. Предатель активно общался с представителями российских спецслужб и выполнял задания террористов.

"Информация о подрывах на АЗС в Харькове начала поступать с марта 2023 года. Зафиксировано два таких случая. В августе этого года неизвестный подорвал еще и железную колею, повредив полотно. Злоумышленник использовал самодельные взрывные устройства", - пишет министр.

В конце сентября диверсант пытался подорвать еще один объект, впрочем, правоохранители вовремя обезвредили взрывную закладку. Вчера, 10 октября, предателя задержали при попытке подорвать АЗС в Харькове.

Что говорят в СБУ

Согласно данным Службы безопасности Украины, предатель, согласно указанию террористов, готовил подрыв двух автозаправочных станций в Харькове и в других регионах Украины.

Для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально оборудованном тайнике на территории одного из лесных массивов региона.

Фото: Готовил подрыв АЗС с многочисленными жертвами. В Харькове задержали "на горячем" диверсанта (t.me/SBUkr)

"Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах", - пишет пресс-служба.

Диверсант был задержан "на горячем" во время закладки им взрывчатки под бочку с газом на одной из АЗС. Во время задержания было сразу деактивировано взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

Фото: Готовил подрыв АЗС с многочисленными жертвами. В Харькове задержали "на горячем" диверсанта (t.me/SBUkr)

"Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них - подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях", - добавляет СБУ.

Диверсантом оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения террористов предателя завербовали представители разведки террористов.

Во время обысков обнаружено:

почти 5 кг пластида;

детонаторы;

часовой механизм к взрывчатке;

2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;

револьвер;

почти 900 тысяч наличных в гривневом эквиваленте.

Что ему грозит?

Диверсанту сообщили о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.