В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы четырех боевиков, которые воевали на Донбассе
Суд отправил на 15 лет в тюрьму четырех боевиков, которые вместе с "вагнеровцами" штурмовали позиции ВСУ на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Как установило следствие, осужденными являются четверо жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Летом и осенью 2022 года злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты РФ", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины.
Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ.
Где они воевали
После переброски на фронт они вместе с наемниками российской частной военной компании "Вагнера" участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях.
Фото: Боевики (facebook.com/pgo.gov.ua)
Кроме обстрелов позиций украинских войск предатели помогали "вагнеровцам" обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.
Суд отправил их в тюрьму
На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал всех четырех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
- коллаборационная деятельность.
Их приговорили к 15 годам тюрьмы.
Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине
Вчера стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.
Также СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
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