ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы четырех боевиков, которые воевали на Донбассе

Украина, Среда 11 октября 2023 17:11
UA EN RU
В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы четырех боевиков, которые воевали на Донбассе Фото: Иллюстративное фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд отправил на 15 лет в тюрьму четырех боевиков, которые вместе с "вагнеровцами" штурмовали позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Как установило следствие, осужденными являются четверо жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Летом и осенью 2022 года злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты РФ", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины.

Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ.

Где они воевали

После переброски на фронт они вместе с наемниками российской частной военной компании "Вагнера" участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях.

Фото: Боевики (facebook.com/pgo.gov.ua)

Кроме обстрелов позиций украинских войск предатели помогали "вагнеровцам" обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.

Суд отправил их в тюрьму

На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал всех четырех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
  • коллаборационная деятельность.

Их приговорили к 15 годам тюрьмы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Вчера стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.

Также СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Луганск Лисичанск Донецкая область Бахмут Суд Война в Украине Вагнеровцы
NEWS
Последняя фаза или середина? Эксперты оценили, на каком этапе войны Украина
Последняя фаза или середина? Эксперты оценили, на каком этапе войны Украина
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать