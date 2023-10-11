В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы четырех боевиков, которые воевали на Донбассе

Суд отправил на 15 лет в тюрьму четырех боевиков, которые вместе с "вагнеровцами" штурмовали позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Как установило следствие, осужденными являются четверо жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Летом и осенью 2022 года злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты РФ", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины.

Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ.

Где они воевали

После переброски на фронт они вместе с наемниками российской частной военной компании "Вагнера" участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях.

Фото: Боевики (facebook.com/pgo.gov.ua)

Кроме обстрелов позиций украинских войск предатели помогали "вагнеровцам" обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.

Суд отправил их в тюрьму

На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал всех четырех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

Их приговорили к 15 годам тюрьмы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Вчера стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.

Также СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.