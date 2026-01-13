Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь

В Южной Корее прокуроры требуют смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Его обвиняют в "попытке восстания", когда в прошлом году он провозгласил военное положение в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.