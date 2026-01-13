ua en ru
Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь

Южная Корея, Вторник 13 января 2026 15:40
Экс-президенту Южной Кореи грозит смертная казнь Фото: экс-президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Южной Корее прокуроры требуют смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Его обвиняют в "попытке восстания", когда в прошлом году он провозгласил военное положение в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Группа специальных прокуроров, которая ведет обвинения на суде над экс-президентом, назвала Юн Сок Ёля главарем восстания, который планировал остаться у власти, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

Учитывая это, прокуроры требуют для экс-президента смертной казни. Об этом представители команды спецпрокурора Чо Ын Сука объявили во время финального слушания дела, которое проходит 13 января в Центральном суде Сеула, столицы страны.

Как известно, 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел в стране военное положение. Причиной он назвал необходимость защитить конституционный строй, одновременно обвинив оппозиционные силы в парламенте в приверженности к Северной Корее и блокировании работы правительства.

Однако "военный переворот" завершился полным фиаско, поскольку военные даже не смогли заблокировать парламент, чтобы помешать парламентариям отменить военное положение. Из-за масштабных митингов у входа в парламент блокирование здания было сорвано. Через шесть часов президент отменил военное положение и попросил у народа извинения.

После этого Юн Сок Йолю попытались объявить импичмент, заставили уйти в отставку, начали против него расследование и арестовали по подозрению в государственной измене. Задержать экс-президента удалось лишь со второй попытки, поскольку его охрана сопротивлялась.

Уже в марте суд Сеула освободил Юн Сок Йоля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже. В июле 2025 года экс-президента снова отправили под стражу. А в ноябре объявили о новом обвинении - якобы в "помощи враждебному государству", имея в виду КНДР.

