Экс-президент Филиппин прибыл в Нидерланды на суд по делу о преступлениях против человечности

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл самолетом в Нидерланды вечером 12 марта для рассмотрения обвинений по делу о преступлениях против человечности, которые произошли при его правлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

По данным издания, в Нидерланды Дутерте прилетел, чтобы ответить на обвинения, связанные с жестокими репрессиями во время борьбы против наркоторговли, которую проводил Дутерте на посту президента Филиппин в 2016-2022 годах.

Самолет с бывшим лидером Филиппин приземлился в аэропорту Роттердама около 16:00 по британскому времени. Ожидалось, что рейс прибудет в 6:00 утра, но он задержался из-за долгой пересадки в Дубае, где Дутерте прошел медицинский осмотр.

Ордер Международного уголовного суда и арест

Напомним, 79-летний Дутерте был арестован по подозрению в совершении преступлений против человечности в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом (МУС), во вторник, 11 марта.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подтвердил, что полиция задержала Дутерте после его возвращения из поездки в Гонконг. По прибытии в главный аэропорт Манилы Дутерте получил ордер на арест по линии Интерпола и был взят под стражу.

Дело в МУС касается тысяч убийств, которые произошли во время жестокого подавления наркоторговли, которое Дутерте проводил еще с 2011 года, когда был мэром города, и до конца его президентского срока в 2022 году.

По официальным данным полиции, во время правления Дутерте с 2016 по 2022 год в вооруженных столкновениях было убито более 6200 человек. Однако правозащитные организации и прокурор МУС заявляют, что количество погибших могло достигать 30 000 человек.