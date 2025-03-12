Експрезидент Філіппін прибув до Нідерландів на суд у справі про злочини проти людяності
Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте прибув літаком до Нідерландів увечері 12 березня для розгляду звинувачень у справі про злочини проти людяності, які сталися за його правління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
За даними видання, до Нідерландів Дутерте прилетів, щоб відповісти на звинувачення, пов’язані із жорстокими репресіями під час боротьби проти наркоторгівлі, яку проводив Дутерте на посаді президента Філіппін у 2016–2022 роках.
Літак із колишнім лідером Філіппін приземлився в аеропорту Роттердама близько 16:00 за британським часом. Очікувалося, що рейс прибуде о 6:00 ранку, але він затримався через довгу пересадку в Дубаї, де Дутерте пройшов медичний огляд.
Ордер Міжнародного кримінального суду і арешт
Нагадаємо, 79-річний Дутерте був заарештований за підозрою у скоєнні злочинів проти людяності відповідно до ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у вівторок, 11 березня.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший підтвердив, що поліція затримала Дутерте після його повернення з поїздки до Гонконгу. Після прибуття в головний аеропорт Маніли Дутерте отримав ордер на арешт за лінією Інтерполу і був узятий під варту.
Справа в МКС стосується тисяч убивств, які сталися під час жорстокого придушення наркоторгівлі, яке Дутерте проводив ще з 2011 року, коли був мером міста, і до кінця його президентського терміну в 2022 році.
За офіційними даними поліції, під час правління Дутерте з 2016 по 2022 рік у збройних зіткненнях було вбито понад 6200 осіб. Однак правозахисні організації та прокурор МКС заявляють, що кількість загиблих могла сягати 30 000 людей.
Додамо, що арешт провели після багаторічних глузувань Дутерте над Міжнародним кримінальним судом відтоді, як у 2019 році він в односторонньому порядку вивів Філіппіни з установчого договору суду. До минулого року Філіппіни відмовлялися співпрацювати з розслідуванням злочинів проти людяності, проведеним Міжнародним кримінальним судом
Також нагадаємо, що Дутерте 2017 року приїжджав із візитами до Володимира Путіна на Росію і до Дональда Трампа у США.
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