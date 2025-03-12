Експрезидент Філіппін прибув до Нідерландів на суд у справі про злочини проти людяності

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте прибув літаком до Нідерландів увечері 12 березня для розгляду звинувачень у справі про злочини проти людяності, які сталися за його правління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

За даними видання, до Нідерландів Дутерте прилетів, щоб відповісти на звинувачення, пов’язані із жорстокими репресіями під час боротьби проти наркоторгівлі, яку проводив Дутерте на посаді президента Філіппін у 2016–2022 роках.

Літак із колишнім лідером Філіппін приземлився в аеропорту Роттердама близько 16:00 за британським часом. Очікувалося, що рейс прибуде о 6:00 ранку, але він затримався через довгу пересадку в Дубаї, де Дутерте пройшов медичний огляд.

Ордер Міжнародного кримінального суду і арешт

Нагадаємо, 79-річний Дутерте був заарештований за підозрою у скоєнні злочинів проти людяності відповідно до ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), у вівторок, 11 березня.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший підтвердив, що поліція затримала Дутерте після його повернення з поїздки до Гонконгу. Після прибуття в головний аеропорт Маніли Дутерте отримав ордер на арешт за лінією Інтерполу і був узятий під варту.

Справа в МКС стосується тисяч убивств, які сталися під час жорстокого придушення наркоторгівлі, яке Дутерте проводив ще з 2011 року, коли був мером міста, і до кінця його президентського терміну в 2022 році.

За офіційними даними поліції, під час правління Дутерте з 2016 по 2022 рік у збройних зіткненнях було вбито понад 6200 осіб. Однак правозахисні організації та прокурор МКС заявляють, що кількість загиблих могла сягати 30 000 людей.