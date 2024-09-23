Экс-премьер Швеции назвал два условия для долгосрочного мира с Россией

Для долгосрочного мира между Украиной и Россией должны быть соблюдены два условия. Одно из них - потеря российским диктатором Владимиром Путиным власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку бывшего премьера Швеции Карла Бильдта.

Он отметил, что пока глава Кремля и его ближайшее окружение продолжают верить в способность сломить волю украинцев и их партнеров на Западе, война будет продолжаться. Но ситуация измениться, когда в РФ осознают, что такой сценарий невозможен.

"Хотя в этом году этого, наверное, не произойдет, в 2025 такой сценарий не будет невероятным. В этот момент, возможно, появится какое-то временное соглашение о прекращении боевых действий, которое не принесет "победы" ни одной из сторон", - считает Бильдт.

Но, по его словам, долгосрочный мир - более сложная задача. Бывший глава шведского правительства считает, что такой мир невозможен без выполнения двух условий.

"Во-первых, Путин должен лишиться власти. Он железной хваткой контролирует Кремль и российское общество, и он слишком одержим своими имперскими идеями, чтобы когда-нибудь согласиться на настоящий мир", - подчеркнул Бильдт.

При этом второе условие, которое назвал экс-премьер, - защита будущего Украины членством в ЕС и надежными западными механизмами безопасности.