Експрем'єр Швеції назвав дві умови для довгострокового миру з Росією
Для довгострокового миру між Україною та Росією мають бути дотримані дві умови. Одна з них - втрата російським диктатором Володимиром Путіним влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку колишнього прем'єра Швеції Карла Більдта.
Він зазначив, що доки глава Кремля та його найближче оточення продовжують вірити у здатність зламати волю українців та їхніх партнерів на Заході, війна триватиме. Але ситуація зміниться, коли у РФ усвідомлять, що такий сценарій неможливий.
"Хоча цього року цього, напевно, не станеться, у 2025 році такий сценарій не буде неймовірним. У цей момент, можливо, з'явиться якась тимчасова угода про припинення бойових дій, яка не принесе "перемоги" жодній із сторін", - вважає Більдт.
Але, за його словами, довгостроковий мир - більш складне завдання. Колишній глава шведського уряду вважає, що такий мир неможливий без виконання двох умов.
"По-перше, Путін повинен втратити владу. Він залізною хваткою контролює Кремль і російське суспільство, і він занадто одержимий своїми імперськими ідеями, щоб колись погодитися на справжній мир", - наголосив Більдт.
При цьому друга умова, яку назвав екс-прем'єр, - захист майбутнього України членством у ЄС та надійними західними механізмами безпеки.
Що передувало
Нагадаємо, Україна готується до проведення другого саміту миру, на який хочуть запросити представників Росії. Для проведення заходу розробляється мирний план.
Українські чиновники вже неодноразово заявляли, що хочуть представити такий план Росії. Він буде ґрунтуватися на пунктах української формули миру.
Більш детально про мирний план - у матеріалі РБК-Україна.
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