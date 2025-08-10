Экс-премьер Чада получил 20 лет тюрьмы: что известно о громком деле в Африке

В субботу уголовный суд Чада приговорил бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиции Саксесса Масру к 20 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, Масру дали 20 лет тюрьмы по обвинениям, включающим подстрекательство к ненависти и мятежу, а также соучастие в убийстве. Обвинения были представлены после смертельного столкновения между пастухами и фермерами в мае. Помимо 20 лет заключения, бывшего премьера оштрафовали почти на 1,8 млн долларов. Прежде чем покинул зал суда, Масру обратился к своим сторонникам с призывом быть стойкими. Кроме того, после суда политик заявил, что подаст апелляцию на приговор.