Экс-премьер Чада получил 20 лет тюрьмы: что известно о громком деле в Африке
В субботу уголовный суд Чада приговорил бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиции Саксесса Масру к 20 годам тюремного заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как пишет издание, Масру дали 20 лет тюрьмы по обвинениям, включающим подстрекательство к ненависти и мятежу, а также соучастие в убийстве. Обвинения были представлены после смертельного столкновения между пастухами и фермерами в мае.
Помимо 20 лет заключения, бывшего премьера оштрафовали почти на 1,8 млн долларов. Прежде чем покинул зал суда, Масру обратился к своим сторонникам с призывом быть стойкими.
Кроме того, после суда политик заявил, что подаст апелляцию на приговор.
Что предшествовало
Отметим, что в мае в регионе Западный Логон (юго-запад Чада) произошло смертельное столкновение между пастухами и фермерами, в котором погибли 35 человек и еще 6 были ранены.
Власти обвинили Масру и 67 его сторонников (в основном из его этнической группы нгамбае) в том, что они организовали или подстрекали это столкновение, также в мятеже, подстрекательстве к ненависти и соучастии в убийстве.
Сам чиновник все отрицает и считает процесс политически мотивированным.
Также отметим, что Масра был премьером всего несколько месяцев в 2024 году, а затем стал резким критиком президента Махамата Деби, который пришёл к власти после гибели своего отца, правившего 30 лет. Также чиновник также выступал против президентских выборов этого года, на которых победил Деби.
Другие инциденты
Напомним, в апреле суд в Тунисе приговорил к тюремному заключению более 49 человек, которых обвинили в "заговоре против безопасности государства".
Среди них бывшие политики, журналисты и бывший глава Центрального банка.
