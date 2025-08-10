ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Експрем'єр Чаду отримав 20 років в'язниці: що відомо про гучну справу в Африці

Неділя 10 серпня 2025 02:53
UA EN RU
Експрем'єр Чаду отримав 20 років в'язниці: що відомо про гучну справу в Африці Фото: сам чиновник усі звинувачення відкидає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу кримінальний суд Чаду засудив колишнього прем'єр-міністра країни і лідера опозиції Саксесса Масру до 20 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, Масру дали 20 років в'язниці за звинуваченнями, що включають підбурювання до ненависті і заколоту, а також співучасть у вбивстві. Звинувачення були представлені після смертельного зіткнення між пастухами і фермерами в травні.

Крім 20 років ув'язнення, колишнього прем'єра оштрафували майже на 1,8 млн доларів. Перш ніж покинув зал суду, Масру звернувся до своїх прихильників із закликом бути стійкими.

Крім того, після суду політик заявив, що подасть апеляцію на вирок.

Що передувало

Зазначимо, що в травні в регіоні Західний Логон (південний захід Чаду) сталася смертельна сутичка між пастухами і фермерами, в якій загинули 35 осіб і ще 6 були поранені.

Влада звинуватила Масру і 67 його прихильників (здебільшого з його етнічної групи нгамбае) в тому, що вони організували або підбурювали це зіткнення, також у заколоті, підбурюванні до ненависті та співучасті у вбивстві.

Сам чиновник усе заперечує і вважає процес політично вмотивованим.

Також зазначимо, що Масра був прем'єром лише кілька місяців 2024 року, а потім став різким критиком президента Махамата Дебі, який прийшов до влади після загибелі свого батька, який правив 30 років. Також чиновник також виступав проти президентських виборів цього року, на яких переміг Дебі.

Інші інциденти

Нагадаємо, у квітні суд у Тунісі засудив до тюремного ув'язнення понад 49 осіб, яких звинуватили в «змові проти безпеки держави».

Серед них колишні політики, журналісти та колишній глава Центрального банку.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чад
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН