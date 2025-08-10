Експрем'єр Чаду отримав 20 років в'язниці: що відомо про гучну справу в Африці
У суботу кримінальний суд Чаду засудив колишнього прем'єр-міністра країни і лідера опозиції Саксесса Масру до 20 років тюремного ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як пише видання, Масру дали 20 років в'язниці за звинуваченнями, що включають підбурювання до ненависті і заколоту, а також співучасть у вбивстві. Звинувачення були представлені після смертельного зіткнення між пастухами і фермерами в травні.
Крім 20 років ув'язнення, колишнього прем'єра оштрафували майже на 1,8 млн доларів. Перш ніж покинув зал суду, Масру звернувся до своїх прихильників із закликом бути стійкими.
Крім того, після суду політик заявив, що подасть апеляцію на вирок.
Що передувало
Зазначимо, що в травні в регіоні Західний Логон (південний захід Чаду) сталася смертельна сутичка між пастухами і фермерами, в якій загинули 35 осіб і ще 6 були поранені.
Влада звинуватила Масру і 67 його прихильників (здебільшого з його етнічної групи нгамбае) в тому, що вони організували або підбурювали це зіткнення, також у заколоті, підбурюванні до ненависті та співучасті у вбивстві.
Сам чиновник усе заперечує і вважає процес політично вмотивованим.
Також зазначимо, що Масра був прем'єром лише кілька місяців 2024 року, а потім став різким критиком президента Махамата Дебі, який прийшов до влади після загибелі свого батька, який правив 30 років. Також чиновник також виступав проти президентських виборів цього року, на яких переміг Дебі.
Інші інциденти
Нагадаємо, у квітні суд у Тунісі засудив до тюремного ув'язнення понад 49 осіб, яких звинуватили в «змові проти безпеки держави».
Серед них колишні політики, журналісти та колишній глава Центрального банку.
