В Тунисе приговорили к тюремному заключению десятки людей за госизмену

Как пишет СМИ, из около 40 человек часть находится под стражей, а некоторые в бегах или же предстали перед судом заочно. Причиной этого стало усиление президентом Кайсом Саидом беспрецедентных репрессий против инакомыслящих.



Решение, вынесенное поздно вечером в пятницу, было основано на обвинениях, связанных с заговором против внутренней и внешней безопасности государства, созданием террористических организаций и присоединением к ним, а также попыткой "подменить государственные институты или подстрекать жителей к оружию друг против друга, среди прочих обвинений, связанных с терроризмом.



Оно вступает в силу немедленно в отношении тех, кого судят заочно, кто в изгнании, и тех, осталсяэ Туниса. По крайней мере, шесть из приговоренных находились в предварительном заключении в течение года, но даже им было предписано следить за судебными разбирательствами онлайн, а не являться в суд.

В отчете агентства TAP со ссылкой на представителя антитеррористического суда не сообщается, какие именно приговоры были вынесены каждому из обвиняемых. Однако известно, что среди них есть известные политики и бизнесмены - например, Гази Чауаши (соучредитель светской партии "Демократическое течение"), Абдельхамид аль-Джеласси из умеренной исламистской партии "Эн-Нахда" и бизнесмен и лоббист Камаль Эльтаиф.