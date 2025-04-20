В Тунисе приговорили к тюремному заключению десятки людей за госизмену
Суд в Тунисе приговорил к тюремному заключению более 40 человек, обвиняемых в "заговоре против безопасности государства". Среди них бывшие политики, журналисты и экс-глава Центрального банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет СМИ, из около 40 человек часть находится под стражей, а некоторые в бегах или же предстали перед судом заочно. Причиной этого стало усиление президентом Кайсом Саидом беспрецедентных репрессий против инакомыслящих.
Решение, вынесенное поздно вечером в пятницу, было основано на обвинениях, связанных с заговором против внутренней и внешней безопасности государства, созданием террористических организаций и присоединением к ним, а также попыткой "подменить государственные институты или подстрекать жителей к оружию друг против друга, среди прочих обвинений, связанных с терроризмом.
Оно вступает в силу немедленно в отношении тех, кого судят заочно, кто в изгнании, и тех, осталсяэ Туниса. По крайней мере, шесть из приговоренных находились в предварительном заключении в течение года, но даже им было предписано следить за судебными разбирательствами онлайн, а не являться в суд.
В отчете агентства TAP со ссылкой на представителя антитеррористического суда не сообщается, какие именно приговоры были вынесены каждому из обвиняемых. Однако известно, что среди них есть известные политики и бизнесмены - например, Гази Чауаши (соучредитель светской партии "Демократическое течение"), Абдельхамид аль-Джеласси из умеренной исламистской партии "Эн-Нахда" и бизнесмен и лоббист Камаль Эльтаиф.
Инцидент в Тунисе
Напомним, что еще в 2021 году неизвестный в Тунисе пытался штурмовать и захватить здание МВД. Однако во время преследования, правоохранители выстрелили в него.
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