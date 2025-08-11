Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила ракетный удар по Запорожью: СБУ сорвала план РФ

СБУ задержала агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Вражеской информаторкой оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, больше всего россиян интересовали производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.
"Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка завербовала бывшую работницу местного управления Пенсионного фонда. Она попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах", - рассказали в СБУ.
Агентка обходила промышленные районы, пытаясь выявить объекты, которые представляют интерес для оккупантов. Дополнительно она незаметно выспрашивала технические детали у знакомого инженера-программиста одного из местных машиностроительных предприятий.
Как установило расследование, женщина координировала свои действия с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере. Контрразведчики задержали ее "на горячем", когда она фотографировала периметр энергообъекта завода.
Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с Google-картами, на которых были обозначены потенциальные цели для оккупантов.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, вчера в воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.
В июле Служба безопасности Украины задержала корректировщицу российских ударов по Харькову. Женщина готовила ракетный удар по локации одного из подразделений горсовета.
Также СБУ разоблачила агента РФ, который планировал взорвать популярный отель в Ровно.
Еще ранее стало известно, что два агента ГУР РФ планировали осуществить серию терактов на территории Полтавы и Днепра. Целью была ликвидация судей и волонтеров.
Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.