Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила ракетный удар по Запорожью: СБУ сорвала план РФ

По данным следствия, больше всего россиян интересовали производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.

"Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка завербовала бывшую работницу местного управления Пенсионного фонда. Она попала в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах", - рассказали в СБУ.

Агентка обходила промышленные районы, пытаясь выявить объекты, которые представляют интерес для оккупантов. Дополнительно она незаметно выспрашивала технические детали у знакомого инженера-программиста одного из местных машиностроительных предприятий.

Как установило расследование, женщина координировала свои действия с кадровым сотрудником ГРУ через анонимный чат в мессенджере. Контрразведчики задержали ее "на горячем", когда она фотографировала периметр энергообъекта завода.

Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с Google-картами, на которых были обозначены потенциальные цели для оккупантов.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.