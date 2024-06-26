Экс-чиновнику Генпрокуратуры Щербине дали шесть лет тюрьмы за вымогательство взятки

Дело Щербины

Как известно, дело бывшего начальника Главного следственного управления тогда еще Генеральной прокуратуры Игоря Щербины тянется с 2019 года.

Как установили правоохранители, он требовал от одной из столичных компаний-застройщиков взятку в размере 150 тысяч долларов для якобы подкупа тогдашнего руководителя ГБР Романа Трубы за закрытие уголовного производства.

Фигуранты получили 75 тысяч долларов аванса и были задержаны.

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