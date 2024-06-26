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Экс-чиновнику Генпрокуратуры Щербине дали шесть лет тюрьмы за вымогательство взятки

Фото: экс-чиновник Генпрокуратуры Щербина получил шесть лет тюрьмы за взятку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорь Щербина признан виновным в деле о взятке. Ему присудили шесть лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП не указывает конкретное имя подсудимого. Однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет об Игоре Щербине.

По данным следствия, Щербина подстрекал к предоставлению взятки тогдашнему директору Госбюро расследований Роману Трубе в размере 150 тысяч долларов за якобы закрытие уголовного производства.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил фигуранта к шести годам тюрьмы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Обвиняемого сразу после оглашения решения суда взяли под стражу. Суд также постановил конфисковать все имущество Щербины и лишить его чин старшего советника юстиции.

 

 

Дело Щербины

Как известно, дело бывшего начальника Главного следственного управления тогда еще Генеральной прокуратуры Игоря Щербины тянется с 2019 года.

Как установили правоохранители, он требовал от одной из столичных компаний-застройщиков взятку в размере 150 тысяч долларов для якобы подкупа тогдашнего руководителя ГБР Романа Трубы за закрытие уголовного производства.

Фигуранты получили 75 тысяч долларов аванса и были задержаны.

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