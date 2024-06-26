Експосадовцю Генпрокуратури Щербині дали шість років тюрми за вимагання хабаря

Справа Щербини

Як відомо, справа колишнього начальника Головного слідчого управління тоді ще Генеральної прокуратури Ігоря Щербини тягнеться з 2019 року.

Як встановили правоохоронці, він вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників хабар у розмірі 150 тисяч доларів для нібито підкупу тодішнього керівника ДБР Романа Труби за закриття кримінального провадження.

Змовники отримали 75 тисяч доларів "авансу" та були затримані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.